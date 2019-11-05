Запечённая голень индейки с фасолевым салатом и картофельным гарниром
Ингредиенты
голень индейки —
1 шт.
соль
сахар
вода —
1 л
масло растительное
бекон —
60 г
фасоль стручковая —
80 г
горчица зернистая —
1 ст. л.
уксус яблочный —
1 ч. л.
лук зеленый
лук репчатый красный
чеснок —
3 зубчика
картофель —
2 шт.
сало —
50 г
петрушка
Количество ингредиентов
15 ингредиентов
Время приготовления
1 час
Способ приготовления
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1.В миску с водой добавляем 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку сахар, перемешиваем. В голень индейки втыкаем несколько зубочисток и отправляем в миску с водой.
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2.Бекон нарезаем ломтиками. Отправляем в миску и заливаем кипятком, затем сушим на салфетке. Обжариваем бекон на сковороде с растительным маслом и выкладываем на салфетку.
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3.Нарезаем чеснок. Делаем в картофеле надрезы. В них помещаем ломтики чеснока и нарезанное сало. Скрепляем всё шпажкой. Картофель обжариваем в кастрюле с большим количеством растительного масла и выкладываем на салфетку.
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4.Просоленную голень выкладываем на противень с фольгой, удаляем зубочистки. Смазываем растительным маслом. Рядом выкладываем обжаренный картофель, шпажки оборачиваем фольгой. Запекаем в духовке 25-30 минут при 190-200 градусах.
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5.Фасоль варим в подсоленной воде, откидываем на сито и перекладываем в миску.
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6.В миске соединяем зернистую горчицу, соль, сахар, растительное масло и яблочный уксус. Перемешиваем. Поливаем заправкой фасоль, добавляем бекон и перемешиваем.
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7.Выкладываем в салатницу. Добавляем нарезанные зелёный лук и красный лук.
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8.Голень и картофель выкладываем в глубокую тарелку. Украшаем петрушкой. Приятного аппетита!
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