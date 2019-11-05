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    Запечённая голень индейки с фасолевым салатом и картофельным гарниром

    7027

    Ингредиенты

    голень индейки  —
    1 шт.
    соль
    сахар
    вода —
    1 л
    масло растительное
    бекон —
    60 г
    фасоль стручковая —
    80 г
    горчица зернистая —
    1 ст. л.
    уксус яблочный —
    1 ч. л.
    лук зеленый
    лук репчатый красный
    чеснок —
    3 зубчика
    картофель —
    2 шт.
    сало —
    50 г
    петрушка
    кулинарный гуру
    Выпуск «Запечённая голень индейки с картофельным гарниром» Программа «Кухня по заявкам»
    Количество ингредиентов
    15 ингредиентов
    Время приготовления
    1 час

    Способ приготовления

    • 1.
      В миску с водой добавляем 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку сахар, перемешиваем. В голень индейки втыкаем несколько зубочисток и отправляем в миску с водой.
    • 2.
      Бекон нарезаем ломтиками. Отправляем в миску и заливаем кипятком, затем сушим на салфетке. Обжариваем бекон на сковороде с растительным маслом и выкладываем на салфетку.
    • 3.
      Нарезаем чеснок. Делаем в картофеле надрезы. В них помещаем ломтики чеснока и нарезанное сало. Скрепляем всё шпажкой. Картофель обжариваем в кастрюле с большим количеством растительного масла и выкладываем на салфетку.
    • 4.
      Просоленную голень выкладываем на противень с фольгой, удаляем зубочистки. Смазываем растительным маслом. Рядом выкладываем обжаренный картофель, шпажки оборачиваем фольгой. Запекаем в духовке 25-30 минут при 190-200 градусах.
    • 5.
      Фасоль варим в подсоленной воде, откидываем на сито и перекладываем в миску.
    • 6.
      В миске соединяем зернистую горчицу, соль, сахар, растительное масло и яблочный уксус. Перемешиваем. Поливаем заправкой фасоль, добавляем бекон и перемешиваем.
    • 7.
      Выкладываем в салатницу. Добавляем нарезанные зелёный лук и красный лук.
    • 8.
      Голень и картофель выкладываем в глубокую тарелку. Украшаем петрушкой. Приятного аппетита!

    Комментарии6

    Администратор
    5 ноября 2019, 11:08
    Александр, спасибо, поправили
    Александр Ладыжев
    3 ноября 2019, 11:27
    Поливаем заправкой фаслоль .ФАСЛОЛЬ интересный ингредиент
    Администратор
    8 октября 2019, 11:06
    Юлия, поправили, а внутрь лучше что-нибудь безалкогольное.
    Администратор
    8 октября 2019, 11:05
    Ilkin, спасибо за внимательность, исправили.
    Юлия
    8 октября 2019, 07:49
    А с водкой-то что делать? Маринуют вроде в воде по рецепту... Только внутрь остается)))
    Ilkin Dzhafarov
    8 октября 2019, 06:54
    водка — 1 л....

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