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    Самбук абрикосовый

    2761

    Ингредиенты

     —
    250 г
     —
    15 г
     —
    420 мл
     —
    200 г
     —
    2 шт.
     —
    5 мл
     —
    60 мл
    Количество ингредиентов
    9 ингредиентов
    Время приготовления
    1 час 35 минут

    Способ приготовления

    • 1.
      Замачиваем курагу в холодной воде, затем варим в той же воде до мягкости. Протираем вареную курагу через сито и охлаждаем. Отделяем белки от желтков. Добавляем в курагу сахар, белки и чайную ложку лимонного сока.
    • 2.
      Заливаем желатин водой и оставляем до набухания. Ставим на водяную баню до полного растворения крупинок и процеживаем через сито.
    • 3.
      Взбиваем смесь из кураги на холоде до пышности. Тонкой струйкой вливаем подготовленный желатин.
    • 4.
      Распределяем десерт в формочки и охлаждаем до полного загустения.
    • 5.
      Оформляем тарелку клюквенным сиропом и выкладываем сверху самбук. Украшаем ягодами и свежей мятой. Приятного аппетита!

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    «А я желаю вам высоких кулинарных полетов на собственных кухнях!»
    Илья Лазерсон
    кулинарный гуру

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