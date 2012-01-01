Самбук абрикосовый
Ингредиенты
—
250 г
—
15 г
—
420 мл
—
200 г
—
2 шт.
—
5 мл
—
60 мл
Количество ингредиентов
9 ингредиентов
Время приготовления
1 час 35 минут
Способ приготовления
-
1.Замачиваем курагу в холодной воде, затем варим в той же воде до мягкости. Протираем вареную курагу через сито и охлаждаем. Отделяем белки от желтков. Добавляем в курагу сахар, белки и чайную ложку лимонного сока.
-
2.Заливаем желатин водой и оставляем до набухания. Ставим на водяную баню до полного растворения крупинок и процеживаем через сито.
-
3.Взбиваем смесь из кураги на холоде до пышности. Тонкой струйкой вливаем подготовленный желатин.
-
4.Распределяем десерт в формочки и охлаждаем до полного загустения.
-
5.Оформляем тарелку клюквенным сиропом и выкладываем сверху самбук. Украшаем ягодами и свежей мятой. Приятного аппетита!
Комментарии0