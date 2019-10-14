Салат из стручковой фасоли с соусом в стиле сациви
Ингредиенты
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400 г
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1 шт.
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2 зубчика
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200 г
Количество ингредиентов
14 ингредиентов
Время приготовления
20 минут
Способ приготовления
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1.Замороженную стручковую фасоль заливаем кипятком. Доводим до кипения. Солим. Затем откидываем на сито и остужаем.
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2.На сковороде с растительным маслом обжариваем репчатый лук. В стакане блендера соединяем грецкие орехи, обжаренный лук, чеснок, кинзу, уцхо-сунели, соль и воду. Пробиваем блендером. Добавляем молотую корицу, чили перец и ещё раз пробиваем. Добавляем воду для густоты.
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3.В миску с отваренной и нарезанной фасолью отправляем получившийся соус. Перемешиваем.
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4.Салат кладём в миску. Поливаем оливковым маслом. Добавляем молотую сладкую паприку, грецкие орехи и зёрна граната. Приятного аппетита!
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