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    Салат из стручковой фасоли с соусом в стиле сациви

    12585

    Ингредиенты

     —
    400 г
     —
    1 шт.
     —
    2 зубчика
     —
    200 г
    кулинарный гуру
    Выпуск «Салат из стручковой фасоли с соусом в стиле сациви» Программа «Братья по сахару»
    Количество ингредиентов
    14 ингредиентов
    Время приготовления
    20 минут

    Способ приготовления

    • 1.
      Замороженную стручковую фасоль заливаем кипятком. Доводим до кипения. Солим. Затем откидываем на сито и остужаем.
    • 2.
      На сковороде с растительным маслом обжариваем репчатый лук. В стакане блендера соединяем грецкие орехи, обжаренный лук, чеснок, кинзу, уцхо-сунели, соль и воду. Пробиваем блендером. Добавляем молотую корицу, чили перец и ещё раз пробиваем. Добавляем воду для густоты.
    • 3.
      В миску с отваренной и нарезанной фасолью отправляем получившийся соус. Перемешиваем.
    • 4.
      Салат кладём в миску. Поливаем оливковым маслом. Добавляем молотую сладкую паприку, грецкие орехи и зёрна граната. Приятного аппетита!

    Комментарии2

    Администратор
    14 октября 2019, 10:58
    Ирина, а всего-то стоило добавить граната. Кушайте на здоровье!
    Ирина
    12 октября 2019, 10:37
    Пальчики оближешь...

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